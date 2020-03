Coronavirus: Bagno Vignoni, soggiorno gratis per eroi sanità

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Nel nostro piccolo e anche per fungere da stimolo a un settore, quello turistico, che è colpito duramente vogliamo dare un sostegno in base a quello che sono le possibilità di cui disponiamo: vale a dire offrire ospitalità, solidarietà, umanità. Così abbiamo deciso di lanciare una iniziativa dal titolo: crediamo negli esseri umani": così la famiglia Costa, proprietaria di alcune strutture residenziali di lusso si fa avanti in questi tempi bui del coronavirus. Agli 'eroi sul fronte', a tutti gli operatori impegnati nella battaglia del Covid 19, medici, sanitari offre un soggiorno di un giorno da trascorrere nell'Albergo Posta Marcucci a Bagno Vignoni nel cuore della Val d'Orcia. Un modo, dice la famiglia Costa, "per esprimere a tutti coloro che agiscono sul fronte non solo la nostra comprensione, ammirazione, devozione, ma anche per donare un'opportunità di pace, relax, distensione, quando ovviamente sarà possibile, a chi sul fronte non si sta risparmiando, sul fronte sta rischiando, sul fronte si sta mettendo in gioco come persona, individuo, professionista. Al di là di ogni afflato retorico, va la nostra ammirazione".

Nel realizzare l'iniziativa è stato contattato Paolo Miranda che da nove anni lavora come infermiere nel reparto di rianimazione e terapia intensiva all'ospedale di Cremona. È appassionato di fotografia e ha documentato il lavoro del suo reparto in questi giorni per la campagna. (ANSA).