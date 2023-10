Da risparmiatore a investitore grazie a un manga

La nuova iniziativa di Capital Group che ha come protagonista proprio una consulente finanziaria permette di comprendere alcuni concetti chiave basilari per approcciare i mercati finanziari

Il mondo degli investimenti appare spesso dominato da termini di difficile comprensione, complicato e accessibile solo a chi è più benestante e con una conoscenza approfondita del funzionamento dei mercati finanziari.

In realtà tutti dovrebbero avere l’opportunità di accedervi, anche chi ha una limitata capacità di risparmio e una scarsa conoscenza dei termini finanziari. Perché il primo passo da compiere è quello di trasformarsi da risparmiatore ad investitore. Cosa significa questo? Che l’accumulo di risparmio fine a se stesso può rivelarsi infruttifero se non accompagnato da un piano di investimento che tenga conto dei progetti di vita di ciascuno di noi.

Capital Group ha dedicato a tale trasformazione una interessante e originale iniziativa di educazione finanziaria con la creazione di un manga nel quale grazie alla protagonista, la consulente finanziaria Narumi Kanemochi, una giovane coppia di ragazzi scopre quali sono i principi guida fondamentali che li possano aiutare a pianificare il proprio futuro. È così che Narumi introduce e spiega alla giovane coppia come i termini lungo termine, diversificazione e investimento sistematico siano i principi basilari per affrontare qualsiasi progetto futuro e come anche affidarsi al buon senso, piuttosto che a complessi modelli economico-finanziari possa rappresentare un primo passo per diventare degli investitori.

Per scaricare e leggere il fumetto clicca qui