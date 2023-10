Il Gruppo Mediobanca conta sul futuro dei giovani

Prende il via il programma di educazione finanziaria del gruppo dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, creato in collaborazione con Junior Achievement Italia

Prende il via il programma di educazione finanziaria “CONTA SUL FUTURO!” percorso formativo creato da Junior Achievement Italia e Gruppo Mediobanca lanciato nella giornata di mercoledì 11 ottobre, all’interno della cornice del mese dell’educazione finanziaria, e dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Il programma è pensato per soddisfare le indicazioni diffuse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in applicazione del nuovo obbligo di insegnamento dell’educazione finanziaria, all’interno dell’educazione civica (come previsto dal ddl Competitività) e per contrastare la scarsa educazione finanziaria che ancora domina nel Paese. L’Italia, difatti, è tra i paesi avanzati con il più basso livello di alfabetizzazione finanziaria secondo le rilevazioni periodiche dell’OCSE (ultima in classifica nella International Survey of Adult Financial Literacy 2020, con un punteggio di 11.1 contro una media di 13), che nei test PISA condotti all’interno delle scuole dove si è valutato l’interesse degli studenti italiani rispetto alla finanza personale e dal quale si evince che i ragazzi interessati al risparmio sono una minoranza (36%), ben al di sotto della media OCSE del 51,5%.

Il programma “CONTA SUL FUTURO!” è disponibile gratuitamente per le scuole di tutta Italia e consta di otto moduli didattici che si ispirano a modalità esperienziali, quali giochi di ruolo e attività interattive, con una particolare attenzione al panorama digitale. I primi quattro moduli didattici vertono sui temi dell’educazione finanziaria, con l’obiettivo di introdurre alcuni concetti base di finanza personale, mentre gli altri quattro moduli sono dedicati ad accompagnare i ragazzi in un’analisi della propria personalità e delle proprie competenze per poi sostenerli nella scoperta delle professioni.

A supporto delle attività svolte in classe, “CONTA SUL FUTURO!” prevede anche l’attivazione di una nuova piattaforma digitale, con il coinvolgimento in aula dei volontari del Gruppo Mediobanca e, a partire dall’anno scolastico 24/25, un libro curato dal partner editoriale Sanoma.

“Conta sul futuro! amplia l’impegno del Gruppo Mediobanca verso una maggiore consapevolezza finanziaria dei più giovani. Un target a cui sono rivolti molti dei nostri progetti, per garantire inclusione e integrazione all’interno delle comunità di riferimento: un approccio perseguito anche dal programma di questo percorso formativo con moduli dedicati anche a tematiche più ampie, come l’orientamento o le tematiche di diversità. Contribuire al cambiamento sociale positivo è parte integrante del nostro piano strategico 2023-26 ‘One Brand One Culture’ e sempre più preponderante nella nostra cultura aziendale, come dimostrato dal crescente impegno delle nostre colleghe e dei nostri colleghi in progetti di volontariato aziendale”, ha affermato Olimpia Di Venuta, group diversity & inclusion manager di Mediobanca e board member di JA Italia.

“CONTA SUL FUTURO!” segue il progetto “Crescere che Impresa!”, promosso da JA Italia dal 2018 e rivolto sempre alle scuole secondarie di primo grado, che ha coinvolto 100.000 alunni e alunne di tutta Italia. Nel triennio 2020-2023 “Crescere che impresa!” ha coinvolto complessivamente 31.349 studenti e 1.096 docenti di 1.538 classi in 631 scuole. Le attività sono state realizzate con la partecipazione di 124 volontari appartenenti al Gruppo Mediobanca.

Per maggiori informazioni