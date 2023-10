Come diventare consulente finanziario del futuro

Allianz Bank FA ha lanciato un nuovo programma dedicato agli under 40 per aiutare i giovani talenti a intraprendere la professione

Attrarre giovani di talento under 40 per farli crescere nell’ambito della consulenza finanziaria. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa di Allianz Bank Financial Advisors denominata “Allianz Bank Future Advisors”. Il nuovo programma è finalizzato all’inserimento nella rete di giovani professionisti e conferma l’impegno della banca nell’investire sullo sviluppo dei propri consulenti finanziari, rispondendo anche al tema del ricambio generazionale di Allianz Bank FA.

Il programma, che ha coinvolto inizialmente alcune delle principali città italiane, in particolare Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, e Napoli, ed ora è esteso all’intero territorio nazionale, si fonda su più pilastri,in particolare su un affiancamento sul campo continuo, e su un’offerta economica dedicata per lo sviluppo professionale di nuovi consulenti under 40.

In particolare l’affiancamento è rafforzato nei primi due anni nei quali il giovane beneficia dell’esperienza maturata da un Consulente Finanziario senior , che nel ruolo di Tutor, lo affiancherà nella pianificazione e nello svolgimento delle attività commerciali, supportandone la crescita e il raggiungimento degli obiettivi.

L’offerta economica dedicata, è stata pensata per supportare la graduale crescita del portafoglio e contemporaneamente garantire stabilità e sicurezza economica attraverso meccanismi di tutela per ben 4 anni, in caso di eventuali difficoltà iniziali.

Un altro pilastro fondamentale del programma è la proposizione di un articolato percorso di formazione che dura oltre 2 anni che tocca tutti gli ambiti della professione e al termine del quale il giovane verrà inserito nel già completo percorso di sviluppo professionale previsto da Allianz Bank per la propria rete di Consulenti Finanziari.“Per agevolare i giovani a intraprendere questa professione, abbiamo studiato percorsi dedicati e ideato programmi di formazione non più centralizzati ma più vicini al territorio. È infatti importante tenere in considerazione le esigenze delle diverse aree geografiche, di modo che i neo inseriti possano diventare dei referenti per le necessità espresse in quello specifico territorio” spiega Mario Ruta (nella foto), vice direttore generale e direttore commerciale di Allianz Bank FA.

Grazie a queste iniziative Allianz Bank FA è diventata sempre più attrattiva per i giovani talentuosi che desiderano diventare Financial Advisors ossia quella figura specializzata, libero professionista certificato dall’iscrizione all’Albo, capace di interpretare le evoluzioni del contesto attuale e di rispondere alle esigenze degli investitori, aiutandoli a individuare le soluzioni adeguate alle esigenze più sofisticate.

“Puntiamo a rafforzare il trend registrato nel 2022, quando sono stati inseriti in totale 45 professionisti under 40, a cui si sono aggiunti 35 nuovi giovani nei primi mesi del 2023. Per raggiungere questo obiettivo puntiamo a sviluppare il dialogo con i giovani candidati offrendo loro un percorso strutturato di crescita, in grado di coprire anche specifiche esigenze economiche” conclude Ruta.

Per maggiori info