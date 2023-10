Le tre parole chiave dei Piani di accumulo

Visione, convinzione e lungo termine sono gli ingredienti che non devono mancare nella scelta del partner con cui sottoscrivere un piano di accumulo

Le famiglie italiane hanno accumulato dal post pandemia ad oggi ingenti capitali e li hanno detenuti perlopiù in attività liquide, percepite come meno rischiose. Ora nonostante lo scettro dell’inflazione tale liquidità continua ad essere elevata e non si ha consapevolezza del deterioramento che può subire il proprio capitale, reso così infruttifero. Esistono tuttavia delle opportunità di investimento meno liquide del conto corrente ma con ritorni interessanti nel medio e lungo periodo che potrebbero rappresentare una valida soluzione da considerare. Stiamo parlando dei PAC, piani di accumulo che presentano molto vantaggi tra cui quello di essere adatti anche per chi non dispone e non vuole impiegare cifre importanti (la soglia minima di accesso è molto bassa).

Sul mercato ci sono diverse società che offrono questa forma di investimenti applicabile a quasi tutti i fondi comuni di investimento. Ci sono però degli elementi che andrebbero considerati prima di sottoscrivere un PAC. Ad illustrarli sono gli esperti di Carmignac che evidenziamo come il PAC debba avere una visione, una convinzione e gestito da chi guarda al lungo termine.

Effettivamente tra mercati emergenti, super-ciclo delle commodity, rivoluzione dell’hi-tech, disruption, trasformazione digitale sarebbe difficile trovare quale sia oggi il tema vincente o dominante. Per questo è importante affidarsi ad esperti che investono sul lungo termine e guidati da una convinzione. “Investiamo da sempre guidati da una visione e dalle nostre convinzioni. Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a realizzare la crescita a lungo termine del capitale, per costruire un patrimonio anno dopo anno e nel tempo, e anche per le generazioni future” sottolineano gli esperti di Carmignac.

La società con più di 30 anni di esperienza si caratterizza infatti per la sua gestione attiva, un approccio caratterizzato da forti convinzioni (tanto che la stragrande maggioranza del capitale sociale del gruppo - oltre 2 miliardi di euro - è investita, insieme al patrimonio dei clienti, nei fondi gestiti) e da un’analisi interna che cerca di gestire al meglio la complessità, rendendo i gestori liberi di avere una view slegata dal mercato e di seguire le proprio convinzioni con uno stile di investimento attivo e de-correlato dagli indici.

“Siamo una boutique di gestione patrimoniale indipendente ed europea, a conduzione familiare e detenuta dai dipendenti, fondata su una ricca tradizione di maestria, talenti unici e una cultura guidata dallo spirito imprenditoriale” precisano da Carmignac. “Guardiamo oltre le tendenze di breve termine che animano i mercati e andiamo alla ricerca di opportunità che possono emergere col tempo, tra cinque o dieci anni, per essere al fianco dei nostri clienti nella realizzazione dei loro progetti finanziari di lungo termine” concludono gli esperti.

