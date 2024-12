Comandante y Cartòn, "il valore della lealta'" secondo l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha lanciato per Natale un video dove i protagonisti sono due cani in un canile, Comandante e Cartón. Condividono le loro giornate e diventano amici. Lo spot è stato realizzato per promuovere il valore della lealtà nello sport, ma anche e soprattutto per consigliare un'adozione responsabile, contro gli abbandoni di animali.