La Roma verso Manchester, 1500 tifosi si radunano a Trigoria

Cori, striscioni e fumogeni a Trigoria per salutare la Roma in partenza per Manchester. Mille e cinquecento tifosi fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini per far sentire la loro vicinanza alla squadra che alle 15.30 volerà in Inghilterra dove domani affronterà lo United in vista della prima delle due semifinali dell'Europa League. "Anche se non sentirete la nostra voce guardate la lupa che avete sul petto" è invece lo striscione che si legge su piazzale Dino Viola , mentre intorno alle 14 la squadra capitanata da Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola, El Shaarawy e Veretout si è affacciata dalle terrazze del centro sportivo per ricambiare il saluto ai tifosi.

Tutti i presenti indossavano la mascherina ma in molti la portavano abbassata e intonavano i cori per la squadra. Quanto alle distanze di sicurezza, da quanto si vede nelle immagini, in molti momenti non sono state rispettate