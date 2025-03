Studentessa universitaria turca pro Gaza arrestata in Usa 

Gli agenti per l'immigrazione Usa hanno trattenuto una studentessa universitaria turca in quella che rappresenta l'ultima mossa intrapresa dall'amministrazione di Donald Trump contro gli studenti stranieri associati all'attivismo pro-palestinese nei campus. Il presidente americano ha preso di mira prestigiose università che sono diventate l'epicentro del movimento di protesta studentesca scatenato dalla guerra di Israele contro Hamas a Gaza, privando gli atenei dei fondi federali e ordinando agli agenti dell'immigrazione di deportare gli studenti stranieri che manifestavano.

La giovane della Tufts University Rumeysa Ozturk è stata trattenuta dagli agenti federali martedì sera nella città di Somerville, in Massachusetts, come ha affermato il rettore. La studentessa ha presentato una mozione chiedendo alle autorità di dimostrare i motivi legittimi per la sua detenzione e un giudice ha emesso una decisione che impedisce agli agenti di espellerla dal Massachusetts, secondo i documenti legali resi noti ai media Usa. Lo strumento di localizzazione dei detenuti dell'Immigration and Customs Enforcement ha mostrato che Ozturk e' in stato di custodia, sebbene non indichi dove. La ragazza è stata co-autrice di un articolo sul giornale universitario The Tufts Daily a marzo 2024 in cui criticava la gestione da parte del college della rabbia degli studenti per la guerra di Israele a Gaza. Secondo il giornale, Ozturk è una dottoranda presso il Dipartimento di studi sull'infanzia e sviluppo umano Eliot-Pearson.