Dalle lenti al contante, il kit della commissaria Lahbib per sopravvivere 72 ore

Un disastro è alle porte, cosa mi porto nella borsa per sopravvivere nelle prime 72 ore? In un video, tra il serio e l'ironico, la commissaria Ue per la Gestione delle Crisi Hadja Lahbib illustra il proprio kit di sopravvivenza in un minuto e mezzo sintetizzando, con il suono di un pianoforte di sottofondo, l'iniziativa lanciata oggi dalla Commissione.

"Benvenuti nella 'Cosa c'è nella mia borsa? Edizione sopravvivenza", è l'incipit della commissaria belga, seduta nel suo studio. Poi si passa all'elenco: dall'acqua alla torcia, dal coltellino svizzero ai fiammiferi e all'accendino, dalle medicine al cibo in scatola.

E, "ovviamente del contante, perché nel mezzo di una crisi il cash è sovrano e la tua carta di credito può essere solo un pezzo di plastica", spiega Lahbib, senza dimenticare di mettere in borsa un caricabatterie e un power bank per il cellulare. Me nel kit consigliato dalla commissario non mancano neanche della carte da gioco - "un po' di distrazione non fa male a nessuno" - e una radio. E, chiaramente, "gli occhiali da vista, super importanti", aggiunge Lahbib cacciando dalla borsa anche dei documenti in una confezione impermeabile: "Un must, nella piovosa Bruxelles", sorride la commissaria.