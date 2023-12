Il commovente discorso di laurea del giovane italiano rimasto paralizzato

Ha fatto commuovere compagni di corso e docenti il discorso di laurea con cui Leonardo Lotto, uno studente aostano di 24 anni, ha coronato in questi giorni un percorso accademico e umano straordinario: conseguendo un prestigioso master internazionale in management e laurearsi dopo un incidente avvenuto in Australia che lo ha lasciato paralizzato dalla testa in giù e intonando a dispetto di tutto un appassionato inno alla "libertà".

Il traguardo è arrivato a soli dieci mesi dal terribile infortunio subito a Melbourne, in seguito a un banale tuffo finito male durante un periodo di studio legato a un programma di scambi accademici. Ed è stato suggellato sotto gli auspici del Cems (The Global Alliance in Management Education), consorzio di 29 tra le più illustri scuole di management a livello globale che riunisce fra gli altri atenei quali la London Schoool of Economics o l'Università Bocconi di Milano.

Nel corso della cerimonia di consegna del diploma, ripresa da un video rimbalzato sui media italiani, Leonardo ha catturato l'attenzione e l'ammirazione dell'uditorio con parole forti quanto toccanti, salutate alla fine da un'ovazione in piedi protratta e colta da molti - lacrime agli occhi - come una fonte d'ispirazione sulla capacità di affrontare le avversità più dure per trasformarle in una spinta ad andare avanti e sentirsi comunque "liberi". Nel discorso, Leonardo ha espresso gratitudine verso i genitori, definendoli i suoi "supereroi", e verso chi gli ha salvato la vita dopo l'incidente. Quindi ha evidenziato il valore dell'empatia, sottolineando come la solidarietà e il sostegno ricevuto dai colleghi del Cems lo abbiano aiutato e come siano queste le qualità destinate a poter "cambiare il mondo". Ma soprattutto ha incoraggiato tutti con un semplice concetto: "Siate liberi".