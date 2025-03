Al 'Carnevale liberato' di Poggio Mirteto brucia un fantoccio di Giorgia Meloni

Durante il 'carnevale liberato' di Poggio Mirteto, in provincia Rieti, è stato bruciato in piazza il fantoccio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come si vede dai video sui social, ripresi da diversi siti e giornali on Line, nella cittadina in provincia di Rieti, nel Lazio, al termine del carnevale antifascista, si vede una scatola rosa con la scritta 'barbie fascio di luce' con dentro, appunto, la raffigurazione della premier Meloni mentre fa il saluto romano, che alla fine viene distrutta dalle fiamme. Nei video si sentono applausi e il coro 'siamo tutti antifascisti'.