Il Papa prega per le famiglie, il video registrato prima del ricovero

La Rete mondiale di preghiera del Papa ha diffuso il video con l'intenzione di preghiera per il mese di marzo sul tema "Per le famiglie in crisi". "Questo video - si precisa - è stato registrato alcune settimane fa" ed è dunque precedente al ricovero di Papa Francesco. Tuttavia il Pontefice, a differenza dei video con le intenzioni di preghiera diffusi nel passato, compare soltanto in un montaggio di vecchie fotografie e non seduto alla sua scrivania. "Tutti sogniamo una famiglia bella, perfetta. Ma le famiglie perfette non esistono. Ogni famiglia - dice il Papa - ha i suoi problemi, e anche le sue grandi gioie. In una famiglia, ogni persona ha valore perché è diversa dalle altre, ogni persona è unica. Ma le differenze possono anche provocare conflitti e ferite dolorose". Per il Papa "la migliore medicina per curare il dolore di una famiglia ferita è il perdono. Perdonare significa dare un'altra possibilità. Dio lo fa con noi continuamente. La pazienza di Dio è infinita: ci perdona, ci rialza, ci permette di ricominciare. Il perdono rinnova sempre la famiglia, permette di guardare avanti con speranza. Anche quando non è possibile il 'lieto fine' che vorremmo, la grazia di Dio ci dà la forza di perdonare e porta pace, perché libera dalla tristezza e, soprattutto, dal rancore". Papa Francesco quindi conclude: "Preghiamo perché le famiglie divise possano trovare nel perdono la guarigione delle loro ferite, riscoprendo anche nelle loro differenze la ricchezza reciproca".