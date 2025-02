"Facciamolo in classe", la campagna di Save the Children sull'educazione sessuale

Circa uno studente su 2 (il 47%) dichiara di aver ricevuto un'educazione sessuale a scuola, con un'ampia disparità territoriale. La percentuale è 55% al Nord mentre scende sotto il 40% al Centro (39%) e al Sud e nelle Isole (37%). Più di 9 genitori su 10 (95%) ritengono utile fare educazione affettiva e sessuale a scuola e una quota solo leggermente inferiore, il 91%, è d'accordo con l'utilità di istituire l'educazione sessuale e affettiva come materia obbligatoria per i giovani. E' quanto emerge dall'indagine realizzata da Save the Children in collaborazione con Ipsos nell'ambito della ricerca "L'educazione affettiva e sessuale in adolescenza: a che punto siamo?".

Alla vigilia di San Valentino, l'organizzazione lancia la campagna "#Facciamoloinclasse" insieme al Movimento Giovani per Save the Children e ad Aurora Ramazzotti per l'introduzione di percorsi obbligatori di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole.

Nella maggior parte dei casi, secondo il report, l'educazione sessuale a scuola è stata affrontata in modo sporadico: il 44% riporta di aver partecipato a lezioni che si sono svolte solo per qualche settimana, mentre il 32% parla di un unico evento isolato di una giornata. I corsi, nella maggior parte dei casi (53%) sono tenuti da personale esterno alla scuola, seguiti da iniziative condotte da personale interno (28%) o da un mix di entrambi (15%). L'82% di chi ha partecipato a corsi di educazione sessuale a scuola li ha considerati in ogni caso utili e arricchenti.