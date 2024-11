'Anche io avevo la tachicardia come Margaret'

"Anche io avevo trovato l'ambulatorio su TikTok", racconta Maria Rita Misuraca, giornalista sportiva ed ex paziente dello studio Procopio, finito al centro delle cronache per la morte di Margaret Spada. Come la ventiduenne deceduta per una rinoplastica il 7 novembre scorso, anche Misuraca denuncia di aver avuto un malessere dopo la sedazione.

"L'anestesia prima non mi aveva mai dato problemi", racconta all'ANSA, spiegando di aver subito altre operazioni e di non aver mai mostrato reazioni avverse. "In quel caso invece dopo l'anestesia ho avuto immediatamente tachicardia con tremori", ricorda, aggiungendo di aver inoltro riportato dalla piccola operazione correttiva al naso un difetto alla narice: "È come se non fosse stata ricucita bene, mi è rimasta una porzione di naso perennemente bianca, come se fosse pelle morta".

La giornalista, che contrariamente a quanto accaduto per Spada ricorda di essere stata avvisata di presentarsi a stomaco vuoto, ne aveva avuto un'impressione positiva: "Con me sono stati gentili, mi hanno anche pagato il taxi per tornare a casa".