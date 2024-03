Meloni dice "ragazzi" ad alcuni deputati ma e' polemica

"Signori vi vedo sempre un po' nervosi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in replica alla Camera, rivolta ad alcuni parlamentari di opposizione che rumoreggiavano durante il suo intervento.

"Non è un dibattito - è intervenuto a questo punto il presidente della Camera -, facciamo concludere il presidente del Consiglio". La premier dopo ha chiesto "scusa" ad alcuni parlamentari per essersi rivolta a loro in maniera colloquiale con la parola "ragazzi" suscitando evidentemente delle proteste: "Chiedo scusa, vi ho chiamato ragazzi, siete giovani onorevoli...Non vi sono particolarmente simpatica, mi è evidente. Noi romani ogni tanto diciamo 'ragazzi'". E poi, in un botta e risposta con i deputati in questione, ha proseguito al microfono: "I romani sono meglio di questo...ma dicono ogni tanto ragazzi", allora "mi scuso anche con i romani".