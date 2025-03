Ibrido, matt o glow i nuovi trend del beauty

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Innovazione, tecnologia, lunga durata, alta performance guidano le nuove tendenze di skincare e make up viste nei quattro giorni del più importante evento mondiale del settore, il Cosmoprof di Bologna. Oltre 10mila brand rappresentati, da 65 paesi e con la Sud Corea a fare da propulsore. Hybrid, multifunzione, matt o glow, texture inedite e ingredienti attivi portanti come la centella asiatica sono le novità più importanti dalla fiera dove arrivano i cambiamenti sociali in atto, dalla sostenibilità all'inflazione e dove packaging e claim commerciali riflettono puntualmente la cultura contemporanea per cui ad esempio è bandito il no-age e si parla invece di Pro-age.