Ma quanto odio in rete, in Italia un trend allarmante

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Da anni c'è un osservatorio italiano sui diritti che monitora e anche geolocalizza i discorsi d'odio online . Non sono mai buone notizie, anzi di anno in anno si registrano incrementi e il quadro che emerge dell'hate speech dei cosiddetti leoni da tastiera nel nostro paese è decisamente allarmante. E' la Mappa dell'intolleranza di Vox. La 8. I risultati? L’odio online si espande e si polarizza. Sale in modo preoccupante l'antisemitismo mentre le donne si confermano per l'ottavo anno di fila la categoria più colpita. Il discorso d'odio si fa più intenso, liberandosi per quel che riguarda le donne di stereotipi del passato con nuove accezioni, ad esempio sul corpo. La tristezza è che aumenta molto la percentuale di donne che odiano le donne. E si odiano di più se sono straniere o ebree e proprio sull'antisemitismo si registra un forte cambiamento semantico: è l'ebreo in quanto 'sionista' a essere preso di mira.