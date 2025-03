Le parole che usiamo hanno un peso, alimentare

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Le parole che usiamo hanno un peso. L'affermazione vale tanto di più quando parliamo di alimentazione e immagine corporea. Spesso si crede che i disturbi del comportamento alimentare riguardino solo gli adolescenti, che siano una semplice fase legata alla ricerca d’identità o che si manifestino solo in condizioni di grave sottopeso. In realtà, queste convinzioni sono imprecise. Per molte persone, il controllo sull’alimentazione diventa una forma di protezione dal disagio interiore, portando all’adozione di schemi rigidi e dannosi. Poiché non possiamo conoscere la storia personale di chi abbiamo di fronte, è fondamentale adottare un linguaggio attento e rispettoso. Vale per i luoghi di ufficio, vale in contesti in cui ci troviamo magari casualmente e vale anche in famiglia. Un esempio? "Sei dimagrita, stai molto bene", ecco è una frase che è meglio evitare lega il valore di una persona al suo aspetto fisico.