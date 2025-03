Siamo tutti Japan Lover

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Da anni il Giappone sta vivendo in Italia (e nel resto del mondo) una grande popolarità. C'è empatia verso il paese del sol levante tra i più desiderati nei viaggi, amato per la tradizione culinaria, per lo stile della sua moda, per i film e la cultura manga che così tanto lo caratterizzano. E' una tendenza cominciata anni fa e ora ripresa come attestano i dati economici. Il Giappone è oggi destinazione turistica privilegiata dagli italiani, attirati dalla cultura e dalle tradizioni millenarie ancora tangibili, come i templi di Kyoto, l'iconico santuario di Fushimi Inari e dagli scenari futuristici della grande metropoli Tokyo, e anche dalle specialità culinarie che hanno imparato ad apprezzare proprio in Italia. Locali e ristoranti con ambientazioni che richiamano le atmosfere urbane di Tokyo o con i grandi simboli della tradizione nipponica come i maestosi samurai, piatti e ricette autentiche a partire dal pesce crudo fino ai cocktail ispirati alla mixology art nipponica sono frequentatissimi. Hanno cominciato i giovani con sushi e sashimi amati quanto la pizza ma anche gli adulti ne sono conquistati e sempre di più la conoscenza è approfondita con masterclass e eventi tematici.