Corsetti e pigiami, l'intimo ha sconfinato la porta di casa

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Marchi storici centenari e nuove realtà. Il mondo dell'intimo è in piena evoluzione e sempre più ibrido. La corsetteria anticamente intesa come reggiseno e mutande è diventata anche accessorio dell'outfit sbucando da giacche e abiti o da pantaloni traforati, la pigiameria è nei fatti una estensione dell'abbigliamento calcolando che oltre alle ore della notte si sta in pigiama molte altre ore tra mattino e sera. L'intimo è parte anche del cocktail wear con sottogiacca leggeri come piume e i completi morbidi in maglia, super moda dell'anno, sono ormai il simbolo di un abbigliamento ibrido che ha sconfinato la porta di casa per diventare adatto a tutto. Anche qui c'è il fast fashion ma l'Italia è piena di marchi storici di lingerie che sono alla terza e quarta generazione con produzioni di eccellenza, qualità e relativo costo, molto spesso da esportazione.