Tutti belli da copertina con lo shooting AI

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Interi book fotografici generati dall’intelligenza artificiale con alcune app dedicate a migliorare le foto, come Remini: il sogno di vedersi in scatti da super modelli e modelle pronti per una copertina si è avverato e il trend nato su TikTok sta facendo impazzire in tanti, soprattutto i giovani. Si sfoglia il book con le foto ritoccate con l'intelligenza artificiale e ci si illude di essere 'realmente' quella persona perfetta. E l'autostima vola. Tutto alla grande? Voler assomigliare alla migliore versione artificiale di noi stessi può avere impatti negativi, specie tra gli adolescenti.