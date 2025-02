Allergici a Sanremo? Ecco come uscire indenni

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Un eremo molto sperduto in Appennino, un viaggio al nord verso l'Aurora Boreale, un film così lungo e ipnotico da impegnare tutta una sera senza rimpianti, una romantica serie in streaming sulla divisiva domanda 'può esserci amicizia vera tra un uomo e una donna?', il recupero modalità binge-watching di una serie da almeno tre stagioni come Il Colore delle magnolie, L'Amica Geniale o Mina Settembre che ci assicuri concentrazione per tutte la settimana, un romanzo capolavoro diventato a teatro applaudito spettacolo, una notte immersi nell'acqua calda delle terme. Sono piani strategici, buoni propositi per i giorni a venire. Fuggire da Sanremo se si è allergici a canzonette non è facilissimo: il festival si insinua ovunque, nelle chiacchiere in ufficio alla macchinetta del caffè, in ogni più piccola trasmissione televisiva e radiofonica, sulle prime pagine dei giornali, nei giochi di società con il FantaSanremo cui ormai ci siamo arresi, divertendoci, un po' tutti. E' la settimana dell'anno votata alla distrazione di massa e questo è il suo mistero irripetibile considerando che esiste da Grazie dei fior, correva l'anno 1951, ma c'è chi questo fascino non vuole coglierlo anzi lo rifugge. Sul finire ci capita San Valentino, più opzioni di uscita ma se non si è in coppia e innamorati, va maluccio. Una sola certezza: finirà presto