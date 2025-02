La moda adattiva, si rompe una barriera per i disabili

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Le persone con disabilità, temporanea o permanente devono affrontare molte barriere nella loro vita e l'abbigliamento non dovrebbe essere una di queste, ma qualcosa si sta muovendo nel settore della moda con l'impegno concreto di sempre più marchi. Abiti 'veri', alla moda, non i pantaloni da jogging e le t-shirt come da sempre è costretta a vestirsi questa parte della popolazione, ma adattati appunto con zip magnetiche, strappi strategici, tasche per tubi medicali e sacche per la stomia, camicie indossabili e abiti con allacciature elastiche. Finalmente queste 'invenzioni' stanno uscendo dall'ambito prototipo. Un importante marchio di abbigliamento a prezzi bassi ha appena lanciato in Europa, Italia compresa, una collezione completa di 49 capi dall'intimo alla camicia, una piattaforma di e-commerce tra le più note presenta molte etichette a tema alcune grandi firme e dunque le cose stanno cambiando, una volta tanto in meglio.