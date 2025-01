Sentirsi sopraffatti, il mood moderno che va oltre lo stress

Ansa - di Alesandra Magliaro.

Una gigantesca lista di cose da fare anche oggi. Viviamo in un'epoca in cui le richieste, gli input da tutti i fronti, familiare, lavorativo, burocratico ecc, sono davvero tante, lasciamo perdere se alcune sono banali, altre serie, urgenti o rinviabili, sono comunque oggettivamente una valanga, se poi ci aggiungiamo la seconda vita che bene o male abbiamo sui social e che dobbiamo tenere in vita con post e video, per non parlare dei famigerati gruppi WhatsApp che possiamo silenziare quanto vogliamo ma cmq leggiamo e rispondiamo se il caso, è davvero troppo. Una parola riassume tutto questo mood che investe chi più chi meno ciascuno di noi: sopraffazione, sentirsi sopraffatti. Restare concentrati, dare le giuste priorità non è facile se abbiamo il mito della produttività o semplicemente non accettiamo che il multitasking sia una grande bugia. Libri, corsi, studi clinici persino una nuova sezione dedicata sul Guardian inglese: consoliamoci, è una condizione di tanti.