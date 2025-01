Cosa succede ai pacchi smarriti o non recapitati? Il lato oscuro dell'e-commerce

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Ci siamo abituati da qualche anno ad usare l'acquisto via internet come comoda possibilità: on line si trova di tutto di più, basta un click carta di credito alla mano e non resta che aspettare la consegna. Sulla sostenibilità ambientale ed umana di questo sistema si è già detto molto. I lati oscuri sono molti. Su Netflix il documentario Buy Now - L'inganno del consumismo rivela il rovescio della medaglia degli acquisti, un documentario 'sovversivo' che svela i trucchi e l'impatto reale che hanno sulle nostre vite e sul mondo. Cosa succede nell'e-commerce ai pacchi pacchi smarriti o non recapitati? Ogni anno, in Europa, milioni di scatole ordinate via Internet vanno perse per vari motivi. Una volta rimborsati i destinatari, a causa degli alti costi di reintegrazione degli articoli non recapitati, molte piattaforme optano per distruggere i pacchi non consegnati affidando alle piattaforme logistiche responsabili del trasporto la distruzione: meglio eliminarli che allocarli di nuovo. E c'è chi ha ideato l'acquisto a peso di questi materiali per organizzare delle vendite 'alla cieca' diventate virali.