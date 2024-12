Il Natale di chi lo aspetta e di chi vorrebbe svegliarsi dopo le feste

(di Alessandra Magliaro) C’è chi sente malinconia e si chiuderebbe in casa fino al 6 gennaio incluso e chi non aspetta altro tutto l'anno.

C'è chi si intristisce a vedere tutta quella frenesia e felicità condivisa sentendosi ancora più solo magari con ricordi dolorosi o lutti recenti e chi corre da un lato all’altro della città, pensa agli ospiti da ricevere, ai regali per i parenti e le maestre e nel frattempo infila colazioni, pranzi, merende, aperitivi e cene senza un momento di respiro. Sono giorni teoricamente bellissimi, ci sono feste da festeggiare, biscotti e altre prelibatezze da preparare. Ma non per tutti. È forse questo di Natale e delle feste il periodo dell’anno più divisivo in assoluto.