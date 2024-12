Babbo Natale esiste? Team bugia e team verità sull'eterno dilemma

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Per i bambini, le prossime vacanze invernali ruotano attorno a una magia. Viene detto loro che ogni notte di Natale, un uomo anziano, panciuto e allegro con la slitta fa visita a tutti i bambini del mondo, lasciando sotto l'albero dei doni che sono proprio quelli desiderati avendo letto le letterine che gli sono arrivate nel suo domicilio a Rovaniemi in Lapponia. Poi nottetempo scompare senza essere visto. Questo a patto che siano stati buoni. E' una favola che si ripete da sempre ma è anche una bugia. In pratica i genitori crescono i propri figli insegnando loro ad essere onesti ma per primi loro stessi dicono bugie. C'è un eterno dilemma: mettere in pratica ciò che predichi e dire la verità ai tuoi figli oppure c'è qualcosa di speciale in Babbo Natale che rende accettabile questa bugia? Una sfida tra team bugia e team verità. Tu da che parte stai?