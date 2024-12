Burgundy, il color trend sofisticato e audace

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Elegante, sofisticato, caldo, il colore burgundy è uno dei colori dominanti per l’autunno-inverno 2024/25 e sta emergendo come la tonalità di punta di questa stagione. Questa declinazione scura di rosso con sfumature porporato prende il nome dalla regione francese della Borgogna in cui viene prodotto un vino rosso che ha proprio questo colore. Con una punta violacea a differenziare dal bordeaux, il burgundy riesce ad essere raffinato e audace al tempo stesso. E si abbina ai neutri dal beige al nero. Chic nella pelle di gonne, stivali e borse, questo colore rinnova il look di stagione.