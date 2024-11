Tempi di crisi? Consoliamoci con il lusso a tavola

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Lipstick effect, effetto rossetto è una teoria economica in base alla quale in tempi di crisi o in odore di crisi si tagliano le spese di beni costosi e ci si concedono piccoli lussi come un rossetto di marca. Così le famiglie italiane riducono acquisti impegnativi, viaggi costosi, abbigliamento firmato ma indugiano su piaceri più accessibili, piccoli lussi. Tra questi si afferma la food indulgence a tavola e al ristorante dove andiamo sempre più spesso in cerca di esperienze gastronomiche. E per casa compriamo vini e liquori pregiati, caviale, foie gras, ostriche, tartufi, jamon iberico, gamberi rossi, la carne invecchiata e il manzo kobe giapponese che si trovano non solo sulle tavole più esclusive, ma sono eccezioni diffuse al quotidiano.