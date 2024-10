La sostenibilità nelle piccole cose, dai refill di acqua ai repair cafè

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Impegnarsi nell'uso sostenibile delle risorse ambientali è una delle più grandi sfide contemporanee. La necessità di un cambio di rotta è ormai una consapevolezza crescente per tutti noi. Se guardiamo solo a qualche anno fa non avremmo visto nessuno andare in giro con la borraccia dell'acqua , eppure ora è un nostro accessorio quotidiano. Il cambiamento è anche indotto : il divieto delle buste di plastica non biodegradabili ormai oltre 10 anni fa ne è un esempio, così come in molte città da Londra a Parigi e recentemente anche a Roma la scelta delle amministrazioni di realizzare 'case dell'acqua' che erogano acqua potabile naturale o addirittura frizzante ha convertito al refill anche molti irriducibili delle bottiglie di acqua comprate al supermercato. Il boom dei mercatini dell'usato, affollati anche di giovani è un segno del trend che mescola consapevolezza sul tema rifiuti ed esaurimento risorse e risparmio. Cercare oggetti vintage, fare shopping di seconda mano è di moda, per fortuna, e così è diventato di tendenza allungare il ciclo di vita dei prodotti visto che con i Repair Cafè si sta assistendo al fenomeno dei ricondizionati ossia di quei prodotti che vengono riutilizzati ma che sono stati sottoposti a un processo di revisione e garanzia professionale. Le 5 R dell'economia circolare ossia Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta, Recupero di cui si parla da fine anni '90 sono a distanza di quasi 30 anni quanto mai anzi ancora di più attuali. Come per tutti i cambiamenti sociali la strada è lenta, ci sono da scardinare abitudini, superare pregiudizi. Se guardiamo indietro moltissima strada è stata fatta.