Ordine e pulizia, così allontaniamo il rumore mentale

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Una certa quantità di stress di aiuta ad essere più produttivi e questo vale se riusciamo ad essere in una situazione di stress controllato, quando invece lo stress è troppo, ecco che ci sentiamo in ansia, a volte inadeguati, con un senso costante di imperfezione, e anche la concentrazione, con un cervello affollato di troppe cose da fare, risulta molto difficile. Avremmo tutti bisogno di una educazione allo stress. Nel frattempo ad allentare le tensioni ci viene in aiuto la routine, l'ordine e la pulizia. Niente di paradossale, anzi. E' qualcosa che abbiamo singolarmente e variamente sperimentato e che studi scientifici hanno testato. La cleaning routine è una risorsa utile contro il rumore mentale.