Tutto è benessere, così il wellness ha occupato la nostra vita

Ansa - di Alessandra Magliaro.

C'è una parola che usiamo come se non ci fosse un domani e che appartiene a questa epoca: benessere, non più o non solo inteso economicamente come negli anni '60 ma come stare bene, in salute fisica e mentale. E' il termine che marca i tempi e che ricerchiamo nelle cose più diverse: tutto è benessere. La ginnastica al risveglio, l'integratore di melatonina, l'insalata da mangiare a pranzo per non parlare di quello che ci arriva dai social: un martellare continuo di yoga sulla sedia, il piano alimentare con il digiuno intermittente, persino i tutorial per tenere in ordine l'armadio rimandano al benessere.