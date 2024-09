La salute mentale dei giovani in declino, purtroppo un mega trend

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Il declino della salute mentale dei giovani è da tempo una preoccupazione globale. Un nuovo rapporto di The Lancet mette in guardia su come alti livelli di ansia e depressione abbiano portato a tassi crescenti di autolesionismo e suicidio tra adolescenti e giovani adulti. Gli autori collegano questa tendenza all'ascesa di diversi "megatrend" come il cambiamento climatico, l'insicurezza finanziaria, i social media dannosi e la solitudine. La tematica è generale per una intera generazione e spesso ne ritroviamo traccia in eventi particolarmente scioccanti come il femminicidio tra giovani (il caso di Giulia Cecchettin uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta) o stragi familiari come l'ultima a Paderno Dugnano ad opera del figlio adolescente.