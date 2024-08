Tintarella a oltranza, cosa fare e cosa no

Ansa - di Alessandra Magliaro.

Dopo esserci presi cura della pelle con la protezione solare sin dall'inizio dell'estate e raggiunto ormai un bel colore vacanziero ecco che come ogni anno ci preoccupiamo di non perdere oltre all'aria riposata anche quella tintarella conquistata a fatica. Come fare per mantenere un colorito dorato, anche quando non ci esponiamo più al sole e cosa non fare? I trucchi per prolungare l'abbronzatura?