L'ossessione per le proteine ha contagiato il dessert

ANSA - di Alessandra Magliaro.

​​Lo yogurt aggiunge proteine ai dolci, la ricotta impazza per fare il gelato, il te all'asiatica prevede anche latte con dentro proteine in polvere e poi budini, biscotti, barrette, creme spalmabili. I marchi alimentari hanno fiutato il business e si stanno orientando già da un po' sulla produzione di dessert proteici. Alcuni già li vediamo nei supermercati, altri arriveranno: su tutti che siano gelati, yogurt, snack c'è la scritta che attira: "alto contenuto proteico".

Vanno di moda tra gli sportivi nel dopo allenamento, sono spezza fame per chi segue una dieta per perdere il peso, sono colazioni importanti per cominciare con sprint la giornata. In realtà chi segue una dieta onnivora e un regime alimentare corretto ha già tutto quello che serve ma il surplus proteico associato a diminuzione di zuccheri è il nuovo mantra come attestano le vendite salite del 30% negli ultimi mesi.