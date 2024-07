È ufficiale: il mondo è andato ai cani (e ai gatti, criceti, canarini)

ANSA - di Alessandra Magliaro.

In tutto il mondo, i tassi di proprietà di animali domestici sono più alti che mai, con Stati Uniti e Brasile in testa con oltre il 70%. Ma cosa sta guidando l'aumento record visto che i pets sono sempre stati popolari? Le ragioni per avere un animale domestico stanno cambiando perchè, e la scienza supporta questa percezione, quel legame aiuta nei problemi della vita reale come depressione, ansia e persino salute del cuore. Migliorare la salute fisica e mentale avendo un cane, un gatto o un altro pet è un'idea sempre più attraente, attesta il report Mintel di luglio 2024. Ci fanno assumere, magari se non abbiamo figli, un ruolo genitoriale e in generale sono membri di famiglia. La conseguenza è la loro umanizzazione: il legame con le persone è così stretto che dall'alimentazione all'igiene cerchiamo il meglio e spesso anche gli stessi ingredienti, cibi meno processati e burro di karitè nello shampoo.