Plastic free july, la sfida da vincere rinunciando alla plastica

ANSA - di Alessandra Magliaro.

La produzione incontrollata di plastica e la cattiva gestione dei rifiuti hanno provocato una crisi dell'inquinamento da plastica che si estende in tutto il mondo e ha un impatto negativo sulla salute umana, animale e in generale sull'ecosistema. Anche il ciclo di vita della plastica contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico. Dal 2011 per sensibilizzare ulteriormente le persone e per autosfidarsi, luglio viene definito il mese plastic free. Ogni giorno proviamo progressivamente a trovare soluzioni per evitare la plastica, non solo per smaltirla correttamente ma per usarne sempre meno, intanto che la ricerca in tutto il mondo va avanti per trovare soluzioni urgenti.