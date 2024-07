Guerra allo smartphone in classe, il divieto come opportunità

ANSA - di Alessandra Magliaro.

A partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 nelle scuole di tutta Italia sarà in vigore il divieto assoluto di utilizzo degli smartphone in classe, anche per fini educativi e didattici, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola media. E computer e tablet saranno consentiti esclusivamente a scopo didattico. Lo ha deciso il ministro dell'istruzione Valditara con annesso dibattito pro o contro. Le opinioni di Vincenzo Schettini, del pedagogo Roberto Franchini e le riflessioni di Parole O-Stili. Come trasformare il divieto in opportunità è la sfida.