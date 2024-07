Ozio senza sensi di colpa e altre filosofie per vacanze perfette

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Dall'arte dell'ozio senza sensi di colpa alla bellezza nelle piccole cose con il Wabi-Sabi: non esiste la vacanza perfetta in assoluto ma quella su misura per sè stessi, per il nostro stato mentale, per le esigenze del momento, solo così si recuperano energie, ci si sente realizzati e arricchiti dall'esperienza, provando ad essere 'felici'.

Ci sono termini antichi e contemporanei per indicare modalità che possono suggerire cosa cercare in una vacanza.