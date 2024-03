Il sonno perduto e come recuperarlo

ANSA - di Alessandra Magliaro

Il sonno è diventato un problema, riuscire a dormire bene e svegliarsi riposati è per molti - i casi di insonnia secondo le ultime rilevazioni dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno attestano che sono circa 13,4 milioni di italiani a soffrirne - una impresa quotidiana. Lo attestano il proliferare di corsi on line di aiuto guidato con esercizi da fare anche distesi a letto, serie in streaming sulle piattaforme, una pubblicazione dopo l'altra, consigli in palestra e dai nutrizionisti, la domotica, tutto va a convergere lì... Ma come recuperare un buon sonno? O come crearlo? Si sa che il rituale è fondamentale, come pure tutte le attività precedenti, l'allestimento della camera da letto, il cibo della cena e persino il dress code. Nel podcast alcune possibili risposte.