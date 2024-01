Un mese no alcol, la sfida del Dry January (di Alessandra Magliaro)

A Gennaio si cambia, è il mese dei nuovi inizi e dei buoni propositi. Oltre al già noto Veganuary, il gennaio in cui si prova ad essere vegani, comincia a farsi conoscere il gennaio senza alcol o comunque ad alcol ridotto. E' il Dry January e permette di mettere in discussione il proprio consumo e misurare i benefici dell'astinenza sulla propria salute. Obiettivo finale: denormalizzare l'alcol, bere meno e meglio: non da soli e non tutti i giorni. Oppure smettere del tutto.