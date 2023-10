Biondo caldo e liscio, il trend capelli per l'inverno (di Alessandra Magliaro)

Dopo tante onde, shatush e biondi freddi ora si cambia. Parliamo di tendenza capelli, colori, tagli e acconciature e come sempre ad ogni stagione c'è qualche novità. Tre noti professionisti del settore, Nico Vinci, Davide Andena, Mariano Balato, raccontano i trend: colori marronati, tagli più pieni, acconciature lisce come spaghetti. Ma c'è anche l'opposto: lo scalatissimo mullet anni '60, e suo cugino pixie, ossia tagli corti e sfilzati con o senza lunghezza dietro. Il biondo si riscalda, vira verso il castano, mentre per le acconciature più eleganti impera il retrò con le onde a ferro. Da non perdere tre consigli per tutti (quello della calza lo sapevi?).