Disturbi alimentari, adolescenti e social, l'intreccio pericoloso (di Alessandra Magliaro)

I disturbi dell'alimentazione, anoressia, bulimia, binge eating costituiscono la seconda causadi morte negli adolescenti tra i 12 e i 17 anni dopo gli incidenti stradali, sono forme epocali didisagio psichico che hanno un insieme di cause come sofferenze personali, esperienze traumatiche, problemi familiari, fragilità caratteriali. E' compito degli adulti, dei genitori e della scuola aiutare alla consapevolezza ma non c'è dubbio che senza demonizzare nè minimizzare, il virtuale per i giovani è anche reale. E dunque anche il web, i social e Instagram hanno una importanza fondamentale nello scatenare i disturbi alimentari: le ossessioni per il cibo, la magrezza come bellezza e valore, il muscolo performante, i video dei fit-influencer e l'instafood.