Le vacanze per sè, rigenerarsi fuori stagione (di Alessandra Magliaro)

Le vacanze ufficiali sono finite, le ferie canoniche estive in coppia, tra amici o in famiglia sono un ricordo ormai pallido, ma non tutto è perduto. Il nostro modo di viaggiare infatti sta cambiando e accanto ai giorni di riposo tra luglio e agosto sempre più spesso ci si ritagliano dei giorni su misura per le passioni, vacanze dedicate ai propri bisogni. Sono esperienze rigenerative, spesso socialmente responsabili quelle che in tutto il mondo sono diventate una tendenza post pandemica, dato che l'uscita della pandemia ha fatto riflettere tutti sulle priorità esistenziali. Si va dal retreat di Yoga al cammino in giro per l'Europa, dal soggiorno al wine resort all'esperienza di trekking in acqua.