Europa (reloaded)

Ansa - di Massimo Sebastiani.

Quante Europa ci sono? In una situazione difiicile in cui gli attacchi arrivano da est ma anche da ovest qualcuno ha ironizzato sulle 50 sfumature di Europa. Eppure sia il mito (la bella Europa, 'dal largo volto', rapita da Zeus cui cerca di resistere) che la ragione (non solo gli ultimi 80 anni di storia ma anche tutto quello che è avvenuto nei secoli precedenti, dai Comuni alle conquiste dei diritti), ci dicono che l'Europa è soprattutto la terra della libertà. Un sogno, come ha sottolineato di recente Roberto Benigni, che si è trasformato in realtà.