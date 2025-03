Ansa - di Massimo Sebastiani.

Siamo abituati a tenere ben distinti i fatti dalle parole: eppure capita che ci sia chi, come ammoniva George Orwell in 1984, comincia proprio dalle parole. E' quello che ha fatto l'amministrazione Trump ordinando alle agenzie federali di cancellare oltre 200 parole dai propri siti (da 'inclusività' ad 'attivismo', da 'discriminazione' a 'gender'). Perché vogliamo cancellare? Da dove viene la parola? Può sembrare strano ma c'entra proprio il cancello, cioè la grata. Ma nella vita vera non è come nell'arte di Emilio Isgrò e neanche come nella fantascienza di 'Se mi lasci di cancello'.