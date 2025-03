Ansa - di Massimo Sebastiani.

Non si fa che parlare di nuovo ordine (o disordine) mondiale. Da quando Donald Trump si è insediato non c'è chi non giurerebbe sul futuro radicale cambiamento degli equilibri mondiali. Ma cos'è l'ordine e perché immaginare che sia minacciato o anche solo scosso ci spaventa e ci mette a disagio? Dalla parola latina 'ordo' deriva una quantità di modi di dire: lo sapevano bene Adolf Hitler, un gruppo post-punk e un neuroscienziato portoghese.