Ansa - di Massimo Sebastiani.

Dal vaso di Pandora a virtù teologale fino al rock di Bruce Springsteen e alle parole del presidente Mattarella: la speranza è la parola di questo inizio 2025. E non è semplicemente un'illusione o una consolazione: è, come raccontano anche l'etimologia della parola e un filosofo come Jean-Luc Nancy, azione e scelta. Per questo, forse, è l'ultima a morire.