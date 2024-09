La scuola ci riguarda tutti e a lungo nella vita, come studenti prima (circa otto milioni l'anno) poi come genitori e magari nonni e ci passiamo oltre 3000 ore della nostra vita come ricorda Matteo Saudino, in arte Barbasofia. Eppure ne parliamo solo pochi giorni l'anno, quando inizia, quando finisce e quando succede qualcosa (crolli, violenze). Ma cosa è e cosa dovrebbe essere la scuola? Secondo l'etimologia greca della parola 'libero e piacevole uso delle proprie forze, soprattutto spirituali, indipendentemente da ogni bisogno o scopo pratico'. Eppure sembra che della scuola oggi resti solo qualcosa di molto..scolastico, come dicevano i professori del film di Daniele Luchetti tratto dal romanzo di Domenico Starnone.