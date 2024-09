Ansa - di Massimo Sebastiani.

Ancora qualche tempo fa una 'fai una vita routinaria' era quasi un insulto. Oggi tutti vogliono avere una routine: per dimagrire, per essere più produttivi o addirittura per essere felici, qualunque cosa questo voglia dire. Gli psicologi conoscono bene le caratteristiche confortevoli della routine ma chi ha saputo spiegarne i benefici per ogni tipo di attività è forse Julio Velasco. Con la metafora del gradino.